Ein Mann steht an einem Covid-19-Impfcenter hinter der Bodenaufschrift "Impfen".

Arne Dedert/dpa/POOL/dpa/Symbolbild

Bremen. Auch an Weihnachten und Silvester können sich Menschen in Niedersachsen und Bremen gegen das Coronavirus impfen lassen.

So sind dann in Hannover die zentralen Impfzentren am Zoo, in der Ernst-August-Galerie sowie am Regionshaus geöffnet, wie der Sprecher der Region mitteilte. Geimpft werde zwischen 9 und 14 Uhr.In Wilhelmshaven ist das Impflokal im Einkaufs