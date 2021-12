Statt Bramsche: Land bringt Flüchtlinge in Jugendherbergen unter

In Niedersachsen werden in drei Jugendherbergen kurzfristig Flüchtlinge untergebracht.

Friso Gentsch/dpa

Osnabrück. Das Land Niedersachsen stockt auch die Kapazitäten des Ankunftszentrums Bramsche auf. Allerdings werden weitere Plätze nicht am Standort im Landkreis Osnabrück geschaffen, sondern in Jugendherbergen im Nordwesten.

Das teilte das Innenministerium in Hannover unserer Redaktion mit. Demnach soll direkt nach Weihnachten damit begonnen werden, Flüchtlinge in den Jugendherbergen in Aurich und Bad Zwischenahn unterzubringen. Dritter Außenstandort soll die J