Ein Herzanhänger hängt an einem geschmückten Weihnachtsbaum.

Britta Pedersen/ZB/dpa/Archivbild

Hannover. Weihnachten gilt als gemütliches Familienfest. Doch nicht alle Menschen haben eine Familie. Kirchengemeinden und wohltätige Organisationen versuchen Einsamen und Bedürftigen eine Freude zu bereiten.

Einsame ältere Menschen sowie wohnungslose und suchtkranke Frauen und Männer können Heiligabend in einer Weihnachtsstube in Hannover verbringen. Wie eine Stadtsprecherin mitteilte, sind Veranstaltungen an insgesamt 13 Orten für rund 450 Fra