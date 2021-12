Vor der Neumayer-Station des Alfred-Wegener-Instituts in der Antarktis steht ein Pyranometer.

Peter Jonczyk/Alfred-Wegener-Institut/Helmholtz/dpa/Archivbild

Bremerhaven. Fernab der Heimat feiern in der Antarktis die Wissenschaftler der Forschungsstation Neumayer III Weihnachten - traditionell gehen sie nach dem Festmahl gemeinsam auf das Dach der Station, um zu singen. Doch ob es auch Geschenke von daheim gibt, ist noch unsicher.

In der deutschen Forschungsstation Neumayer III in der Antarktis wird an Heiligabend Fisch gegessen. „Es wird Seeteufel-Medaillons mit Bandnudeln und Gemüse geben“, sagte Stationsleiter und Arzt Peter Jonczyk der Deutschen Presse-Agentur. N