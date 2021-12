Gedämpftes Leben in Klöstern Ebstorf und Lüne an Weihnachten

Der Kreuzgang im Ebstorfer Kloster.

Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Lüneburg. Die Adventszeit in den Klöstern ist besinnlich verlaufen, auch an Weihnachten kann wegen Corona kaum etwas stattfinden. Viele Bewohnerinnen sind im Seniorenalter. In Ebstorf und Lüne gibt es zumindest an Heiligabend Gottesdienste.

Weihnachtlich geschmückt, aber ohne Besucher und Besucherinnen geht das Kloster Ebstorf in die Feiertage. „Offiziell machen wir gar nichts, es besteht keine Möglichkeit“, sagt Äbtissin Erika Krüger. Zu dem Konvent in der Samtgemeinde Bad Be