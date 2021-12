Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt.

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Braunschweig. Bei einem Wohnungsbrand mit einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Braunschweig konnten sich die Bewohner selbst in Sicherheit bringen.

Eine Katze in einer der beiden betroffenen Wohnungen konnten Helfer jedoch nur noch tot bergen, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. - Zwei Bewohner wurden nach dem Brand am Mittwochvormittag in ein Krankenhaus gebracht.Durch eine immense