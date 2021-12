Weihnachten ohne verschärfte Beschränkungen in Niedersachsen

Menschen spazieren am Maschsee.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Die von Bund und Ländern beschlossenen verschärften Kontaktbeschränkungen sollen in Niedersachsen vom 27. Dezember an greifen und damit noch nicht während der Weihnachtsfeiertage.

Das teilte die Staatskanzlei am Mittwoch in Hannover mit. Eine entsprechende Verordnung soll am Donnerstag verkündet werden. Dann dürfen noch maximal zehn Menschen zusammenkommen, Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgezählt.Das Land hatte