Menschen stehen bei einer Impfaktion in der HDI-Arena an und warten auf ihre Impfung gegen Covid-19.

Moritz Frankenberg/dpa

Bremen. Großes Interesse am Stadionimpfen in Hannover: Am Mittwoch bildeten sich lange Schlangen am Eingang, es gab mehrere Impfstraßen in den Räumen von Hannover 96.

Aus dem geplanten Stadionsingen war angesichts hoher Corona-Infektionszahlen ein Stadionimpfen geworden. Rund 1800 Menschen hatten sich angemeldet, wie Insa Becker-Wook vom Evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverband Hannover mitteilte. A