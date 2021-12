Eine Impfung gegen das Coronavirus wird vorbereitet.

Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Hannover. Niedersächsische Zahnärzte haben ihre Unterstützung für die Corona-Impfkampagne zugesagt.

Das teilte die Kassenzahnärztliche Vereinigung Niedersachsen (KZVN) am Mittwoch mit. Demnach wollen die Zahnmediziner möglichst schnell mitimpfen. Auch Impfaktionen in Zahnarztpraxen seien denkbar. Derzeit sei die KZVN in Gesprächen unter