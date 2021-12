Gäste stoßen am Abend in einem Restaurant mit Weingläsern an.

Hannover. Bund und Länder haben sich in der Corona-Pandemie auf verschärfte Kontaktbeschränkungen verständigt. In Niedersachsen greifen diese in jedem Fall zu Silvester. Für Weihnachten besteht nun auch Klarheit.

Die von Bund und Ländern beschlossenen verschärften Kontaktbeschränkungen sollen in Niedersachsen vom 27. Dezember an greifen und damit noch nicht während der Weihnachtsfeiertage. Das teilte die Staatskanzlei am Mittwoch in Hannover mit. Ei