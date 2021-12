Gäste stoßen am Abend in einem Restaurant mit Weingläsern an.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Bund und Länder haben sich in der Corona-Pandemie auf verschärfte Kontaktbeschränkungen verständigt. In Niedersachsen greifen diese in jedem Fall zu Silvester. Für Weihnachten ist die Lage noch nicht ganz klar.

Die verschärften Kontaktbeschränkungen sollen in Niedersachsen voraussichtlich noch nicht an den beiden Weihnachtsfeiertagen gelten. Das sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Mittwoch in Hannover mit Blick auf den Entwurf einer überarb