Sieben Menschen durch Feuer in Mehrfamilienhaus verletzt

Ein Rettungswagen der Feuerwehr Hannover fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt.

Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Hannover. Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover sind sieben Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erlitten die Betroffenen Rauchgasvergiftungen. Weiteren Angaben nach war das Feuer aus zunächst ungeklärter Ursache am Mittwochmorgen in der Erdgeschosswohnung des Gebäudes ausgebrochen. Die Bewohner