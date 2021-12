Autos stehen im Stau.

Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Hannover. Nach Hause fahren über die Feiertage: Der Besuch bei Eltern, Freunden oder Verwandten gehört für viele Menschen zum Weihnachtsfest dazu wie Baum und Gans. Die gute Nachricht: Größere Staus werden dieses Jahr auf den Autobahnen in Niedersachsen nicht erwartet.

Der ADAC rechnet in diesem Jahr nicht mit einem großen Verkehrschaos in Niedersachsen und Bremen an den Weihnachtsfeiertagen. „Es wird zwar mehr los sein als im vergangenen Jahr, wir sind aber weit weg von der Situation vor Corona“, sagte e