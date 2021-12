Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen.

Bad Bentheim. In seiner Unterhose hat ein mutmaßlicher Drogenschmuggler 127 Gramm Kokain versteckt.

Zöllner entdeckten das Rauschgift am Dienstagnachmittag bei einer Kontrolle des 33-Jährigen in einem Industriegebiet an der Autobahn 30 bei Bad Bentheim. Bei seiner Befragung hatte der Autofahrer zunächst bestritten, Waffen, Drogen oder Ba