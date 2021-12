Kay Stolzenberg, Pferderücker, arbeitet mit seinem Pferd Peer im Wald.

Philipp Schulze/dpa

Lüneburg. Pferderücker gibt es kaum noch in Deutschland. Dabei sei ihre behutsame Arbeit im Wald so wichtig, findet Kay Stolzenberg. Der 47-Jährige ist einer der letzten von ihnen in Niedersachsen.

Es ist kalt und nass im Stadtwald von Lüneburg, doch das hält Pferderücker Kay Stolzenberg nicht von der Arbeit ab. Mithilfe eines Gespanns zieht ein Rückepferd gefällte Baumstämme vorsichtig durch den Wald, Stolzenberg läuft hinterher, ste