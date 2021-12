Zahl der Messerangriffe in Niedersachsen hat zugenommen

Hannover. Die Aufklärung von Messerattacken ist für die Polizei trauriger Alltag. Für die Opfer haben die Angriffe mit Stichwaffen oft schwere Folgen, es gibt viele Verletzte und Tote.

Die Zahl der Messerangriffe hat in Niedersachsen in den vergangen Jahren zugenommen. Laut Eingangsstatistik wurden im laufenden Jahr mit Stichtag 10. November 2221 Messerangriffe verzeichnet, wie das Innenministerium in Hannover mitteilte.