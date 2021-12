Bislang 100 Omikron-Fälle in Niedersachsen nachgewiesen

Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona Krisenstabs der Landesregierung.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. In 100 Fällen wurde die Omikron-Variante des Coronavirus bislang in Niedersachsen nachgewiesen.

Die Anzahl der positiven Proben sei in den vergangenen Tagen von 2,4 auf 6,1 Prozent gestiegen, sagte Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, am Dienstag in Hannover. Man müsse sich darauf einrichten, dass im La