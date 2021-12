In Niedersachsen wird es wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr keine größeren Silvesterfeiern geben.

Tobias Kleinschmidt/dpa

Hannover. Omikron ist auf dem Vormarsch. Niedersachsen hatte sich daher bereits eine Weihnachtsruhe mit strengen Kontaktregeln auferlegt - und wird nun noch weitergehen.

Nach der Bund-Länder-Runde am Dienstag wird Niedersachsen seine Weihnachtsruhe an einem Punkt noch einmal deutlich verschärfen. Das hat Ministerpräsident Stephan Weil am Abend vor Journalisten in Hannover angekündigt. So werden zu