BUND ruft zu Aal-Verzicht an Weihnachtsfeiertagen auf

Aale hängen zum Räuchern in einem Ofen.

Holger Hollemann/dpa/Symbolbild

Bremen. Ein Stück fetter Räucheraal gehört traditionell in vielen Haushalten in Norddeutschland fest zum Weihnachtsmenü. Doch der Bestand des Fisches ist gefährdet. Der Umweltverband BUND appelliert an Verbraucher.

Aal gilt bei vielen Familien in Norddeutschland als traditionelles Weihnachtsessen. Doch da der Aal-Bestand gefährdet ist, ruft der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) nun zu einem Aal-Verzicht über die Feiertage auf. „Trotz