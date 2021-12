Live: Wie verbreitet ist die Omikron-Variante in Niedersachsen?

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Sozialministerin Daniela Behrens berichten am Dienstag über die Corona-Lage in Niedersachsen.

Denny Becker/dpa, Moritz Frankenberg/dpa, Collage: NOZ

Hannover. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Sozialministerin Daniela Behrens informieren auf der Pressekonferenz über die Verbreitung der Omikron-Variante und die Folgen. Die Pressekonferenz sehen Sie hier live.

Am Dienstag findet in Hannover die turnusmäßige Pressekonferenz der Landesregierung statt. Am 20. Dezember informieren Innenminister Boris Pistorius und Sozialministerin Danieal Behrens über die Corona-Lage. Auf der Agenda stehen die Verbre