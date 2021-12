Stephan Weil (SPD) gibt ein Pressestatement ab.

Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hannover. Verschärfte Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie sind für Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil denkbar.

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag sollten Regelungen erzielt werden, die den bereits in Niedersachsen geltenden Vorschriften entsprechen, teilte der SPD-Politiker am Montag mit. „Denkbar sind allerdings durchaus auch darüber