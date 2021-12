Paderborns Uwe Hünemeier spielt einen Pass.

Tom Weller/dpa/Archivbild

Paderborn. Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat den Vertrag mit Routinier Uwe Hünemeier bis 2023 verlängert.

Das teilte der SCP am Montag mit. Der 35 Jahre alte Abwehrspieler zählt bei den Ostwestfalen nach wie vor zu den Leistungsträgern. In dieser Saison absolvierte er bislang alle Spiele für den SCP von Beginn an. „Uwe ist sportlich und mensch