Das Logo des SV Meppen über dem Eingang zum Stadion.

Caroline Seidel/dpa/Archivbild

Meppen. Im Kader des Fußball-Drittligisten SV Meppen gibt es einen weiteren Corona-Fall.

Ein geimpfter Spieler sei bereits am Freitagabend positiv getestet und zwei weitere Teamkollegen als Kontaktpersonen ebenfalls in Quarantäne geschickt worden, teilte der Verein am Montag mit. Weitere Testungen würden folgen. Ein positiv ge