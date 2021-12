83-Jährige stirbt bei Hausbrand in Goslar

Ein Absperrband der Polizei.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Goslar. Bei einem Hausbrand in Goslar ist eine 83 Jahre alte Frau gestorben.

Das Gebäude sei am frühen Sonntagnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Eine weiter Bewohnerin konnte aus dem brennenden Haus gerettet werden. Sie erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein