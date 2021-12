Ein medizinischer Mitarbeiter führt einen Corona-Schnelltest durch.

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Nach einigen Tagen mit einer sinkenden Sieben-Tages-Inzidenz in Niedersachsen ist der Wert zu Wochenbeginn wieder gestiegen.

Das Land gab den Wert am Montag mit 177,1 an, nachdem er am Sonntag noch bei 173,8 gelegen hatte. Der Hospitalisierungsindex sank auf 5,7 nach 5,8 am Vortag. Er beschreibt, wie viele Covid-19-Patienten pro 100.000 Einwohner in den vergange