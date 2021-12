Ein medizinischer Mitarbeiter führt einen Corona-Schnelltest durch.

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. In Niedersachsen hat sich das Corona-Infektionsgeschehen am Wochenende kaum verändert.

Der Hospitalisierungsindex sank am Sonntag auf 5,8 nach 5,9 am Vortag. Er beschreibt, wie viele Covid-19-Patientinnen und -Patienten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen in Kliniken gekommen sind. Die Intensivbetten-Belegu