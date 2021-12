„Impfpflicht tötet (Fakten RKI)“ steht auf einem Schild bei einer Kundgebung gegen die Corona-Regeln.

Michael Matthey/dpa

Hannover. In mehreren Orten in Niedersachsen haben am Samstag Hunderte Menschen weitgehend friedlich gegen die Corona-Regeln demonstriert. Ein Zentrum der Proteste war Osnabrück. In Südniedersachsen und Bremen mussten die Beamten einschreiten.

Rund 2000 Menschen haben in Osnabrück nach Polizeiangaben am Samstag gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen protestiert. Das Motto der Versammlung lautete „Grundrechte sind nicht verhandelbar“. Aufgrund einer Gegenkundgebung mit etwa 300 Me