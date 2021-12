FFP2-Masken mit CE-Zertifizierung liegen auf einem Tisch.

Rolf Vennenbernd/dpa/Illustration

Hannover. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg kassierte die Regelung, dass nur noch Geimpfte und Genesene in vielen Geschäften shoppen dürfen. Jetzt kündigte die Landesregierung eine Überarbeitung der Corona-Verordnung an. Bleibt es nur bei einer Änderung?

In Niedersachsen soll ab Dienstag eine FFP2-Maskenpflicht für den gesamten Einzelhandel gelten. Die Landesregierung habe sich am Samstag darauf verständigt, am Montag eine entsprechende Änderung der Corona-Verordnung vorzunehmen und am Dien