Die FFP2-Maske wird ab Dienstag beim Einkaufen in Niedersachsen Pflicht.

imago images/photothek

Osnabrück. In Niedersachsen soll ab Dienstag landesweit eine FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel gelten. Das teilte das Gesundheitsministerium in Hannover am Wochenende mit.

Demnach habe sich die Regierung darauf verständigt, am Montag entsprechende Änderungen an der Corona-Verordnung des Landes vorzunehmen. Diese sollen dann am Dienstag, 21. Dezember, in Kraft treten. Ab dann soll landesweit das Tragen einer F