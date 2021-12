Finanzminister Hilbers will sicheres Glücksspiel

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers in Potsdam.

Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Braunschweig. Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers hat sich für Spielbanken mit Sicherheit für die Spieler aber auch für die Mitarbeiter ausgesprochen.

„Glücksspiel muss unter fairen und sicheren Bedingungen, aber gleichzeitig attraktiv sowie wirtschaftlich tragbar und damit zukunftssichernd für die Mitarbeitenden angeboten werden“, sagte der CDU-Politiker am Freitag in Braunschweig. In d