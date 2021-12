Karl Lauterbach besucht Hannover und impft Kinder am Zoo

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gibt ein Pressestatement ab.

Moritz Frankenberg/dpa

Hannover. Der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist erst seit kurzer Zeit im Amt. Nun stattete er der Landeshauptstadt einen Kurzbesuch ab.

Bei seinem Antrittsbesuch als Bundesgesundheitsminister hat Karl Lauterbach selbst zur Spritze gegriffen und zwei Kinder in Hannover geimpft. Der SPD-Politiker besuchte am Freitag das Impfzentrum im Erlebnis-Zoo der Landeshauptstadt. Der Me