Schiffe haben am JadeWeserPort festgemacht.

Wilhelmshaven. Für einen automatisierten Containerumschlag am JadeWeserPort in Wilhelmshaven will der Terminalbetreiber Eurogate in den kommenden Jahren insgesamt 150 Millionen Euro in den Tiefwasserhafen investieren.

„Wir wollen den Automatisierungsgrad der Anlage erhöhen“, sagte ein Eurogate-Sprecher am Freitag. Die Investitionen sollen in den kommenden drei Jahren fließen, um den Umschlag von einem manuellen Betrieb auf ein automatisiertes System umz