Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Die 2G-Regel für den Einzelhandel war ein gemeinsamer Corona-Beschluss von Bund und Ländern - doch in Niedersachsen gilt sie nach einem Gerichtsbeschluss nun nicht mehr. Ganz ohne Auflagen soll das Weihnachtsshopping aber nicht bleiben.

Das Einkaufen in Niedersachsens Geschäften soll trotz der gekippten 2G-Regel schon bald wieder nur unter Corona-Auflagen möglich sein. Eine Regierungssprecherin kündigte am Freitag eine neue Regelung für den Einzelhandel an, die in der erst