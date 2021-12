Weihnachtssterne wachsen in einem Gewächshaus.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Hannover. Das westliche Niedersachsen gehört zu den Hochburgen bei der Produktion von Weihnachtssternen, einer Zierpflanze, die nur Ende des Jahres Saison hat.

In diesem Jahr wurden landesweit 6,4 Millionen der Wollmilchgewächse von 67 Betrieben in den Verkauf gebracht. Rund 5,9 Millionen - das entspricht 92 Prozent - kamen aus der Region Weser-Ems, teilte das Landesamt für Statistik in Hannover