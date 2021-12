Corona-Lage: In Niedersachsen gilt weiterhin Warnstufe 2

Ein Abstrich für das Testverfahren auf das Coronavirus.

Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Bremerhaven. Die Corona-Infektionszahlen in Niedersachsen bleiben auf hohem Niveau.

Die Sieben-Tages-Inzidenz für das Land ist allerdings leicht gesunken, und zwar innerhalb eines Tages von 179,2 auf 176,4, wie das Gesundheitsministerium am Freitag in Hannover mitteilte. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner steckten si