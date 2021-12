Autos stehen im Stau.

Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Hannover. Der ADAC erwartet rund um die Feiertage wieder vollere Autobahnen als im vergangenen Jahr in Niedersachsen.

Auch wenn Staus und Behinderungen nicht das Vor-Corona-Niveau erreichten, könne es insbesondere am 23. und 27. Dezember zu Verzögerungen auf den Fernstraßen im Norden kommen, teilte der ADAC am Freitag mit. „Die Baustellensituation in Nied