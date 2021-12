2G in Niedersachsen gekippt: Wird jetzt Maskenpflicht verschärft?

Die 2G-Regel wurde am Donnerstag vom Oberverwaltungsgericht in Lüneburg gekippt.

Julian Stratenschulte/dpa

Osnabrück. Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat – einmal mehr – eine Corona-Schutzmaßnahme in Niedersachsen gekippt: Die Richter verwarfen in ihrer Entscheidung die 2G-Regel im Einzelhandel. Fragen und Antworten.

Was bedeutet die Entscheidung?Ab sofort dürfen auch ungeimpfte Personen wieder in Geschäften des Einzelhandels – beispielsweise Bekleidungs- oder Elektronikläden und Baumärkten - einkaufen. Ausnahmen können die Geschäftsinhaber vor Ort fest