Zweifach-Mord Espelkamp: Prozess am Landgericht Bielefeld

Eine Ausgabe des Strafgesetzbuchs und der Strafprozessordnung stehen in einem Gerichtssaal.

Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Bielefeld. Sechs Monate nach zwei Tötungsdelikten in Espelkamp in Ostwestfalen beginnt heute am Landgericht Bielefeld der Prozess.

Die Anklage wirft einem 53-Jährigen zweifachen Mord vor. Der Mann aus Diepenau in Niedersachsen soll zuerst den 48-jährigen Bruder seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau erschossen haben. Als seine Ehefrau vor ihm flüchtete, soll er die