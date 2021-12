Der Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg: Florian Kohfeldt.

Wolfsburg. Trotz der aktuellen sportlichen Krise des VfL Wolfsburg freut sich Trainer Florian Kohfeldt auf das schwere Auswärtsspiel beim FC Bayern München.

„Die Ausgangslage ist relativ simpel: Ich habe nicht das Gefühl, dass viele Menschen in dieser Phase etwas von uns erwarten in München“, sagte der 39-Jährige am Donnerstag. „Das sind genau die Situationen, in denen man positiv überraschen