Deutsche Flugsicherung nimmt neues Funkfeuer in Betrieb

Ein neues Doppler-Drehfunkfeuer steht auf einem Feld zwischen Hildesheim und Hannover.

Julian Stratenschulte/dpa

Langen (Hessen). Platz für mehr Windräder: Eigentlich gilt rund um Funkfeuer der Flugsicherung ein Schutzbereich von 15 Kilometern. Eine neue Anlage nahe Hannover ist weniger empfindlich bei Störeinflüssen - eine gute Nachricht für die Betreiber von Windkraftanlagen.

Die Deutsche Flugsicherung nimmt nach Auseinandersetzungen mit Windkraftbetreibern ein neues Funkfeuer für den Luftverkehr in Niedersachsen in Betrieb. Bei der rund 1,5 Millionen Euro teuren Anlage in Sarstedt zwischen Hildesheim und Hannov