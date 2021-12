Ein Weihnachtsbaum steht auf einem Sprungturm im Freibad in Bohmte.

Friso Gentsch/dpa

Bohmte. Das Wetter ist von den Temperaturen noch mild - da ist sogar Baden unter freiem Himmel drin. Zumindest eine Gemeinde im Osnabrücker Land bietet seinen Gästen im Winter dieses Frischluftvergnügen.

Die Gäste kommen von nah und fern, weil dieses Angebot der Gemeinde Bohmte im Osnabrücker Land so schnell keine Konkurrenz haben dürfte: Noch bis Heiligabend ist in dem 13.000-Einwohnerort in der Nähe des Dümmer-Sees das Freibad geöffnet. J