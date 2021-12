Ein Schild „Hier gilt die 2Gplus Regel“ hängt am Eingang eines Kinos.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Fragen zur Impfung, dem Urlaub oder der Freizeit - in der Corona-Pandemie mangelt es daran nicht. Eine Anlaufstelle kann die Corona-Hotline des Landes sein. Davon machten in diesem Jahr etliche Menschen Gebrauch.

Mehr als 150.000 Anrufe gingen im bisherigen Jahr bei der Corona-Hotline des Landes ein. Den höchsten Wert an wöchentlichen Anrufen gab es in der ersten Woche des Jahres - dort waren es mehr als 6000, wie das Innenministerium in Hannover au