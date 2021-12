Ein Hinweisschild mit Bundesadler und dem Schriftzug Bundesgerichtshof, aufgenommen vor dem Bundesgerichtshof (BGH).

Uli Deck/dpa

Karlsruhe. Beim Dieselskandal denken die meisten zuerst an VW. Aber auch die Konzerntochter Audi hat bei ihren Motoren mit den Abgaswerten getrickst. Jetzt wird der erste Fall eines betroffenen Käufers in letzter Instanz verhandelt. Es gibt allerdings eine Besonderheit.

Der VW-Tochterkonzern Audi ist auch wegen Motoren aus eigener Entwicklung in den Dieselskandal verstrickt, Tausende Autokäufer verlangen Schadenersatz. Am Donnerstag (9.00 Uhr) wird der erste dieser Fälle am Bundesgerichtshof (BGH) in Karls