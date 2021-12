Airbus liefert letzten A380 an Emirates aus

Ein Segment eines Flugzeugrumpfes eines Airbus A350 stehen vor einer Fertigungshalle.

Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Hamburg. Mit der Auslieferung des letzten A380 beendet der Flugzeugbauer Airbus heute das Kapitel des weltweit größten Großraumfliegers.

Der A380-Großkunde Emirates will auf dem Werksgelände in Hamburg-Finkenwerder die letzte bestellte Maschine dieses Typs in Empfang nehmen, wie ein Sprecher der arabischen Airline angekündigt hatte. Die Übergabe des Flugzeugs mit der Serien