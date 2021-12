Kontrollen zu 3G und Maskenpflicht in Bussen und Bahnen

Beamte der Polizei stehen in einer U-Bahn Station in Hannover.

Hannover. Fahrgäste in Bussen und Bahnen müssen sich am Donnerstag in Niedersachsen auf Kontrollen einstellen.

Im öffentlichen Personennahverkehr wird es einen landesweiten Kontrolltag zu 3G und Maskenpflicht geben, teilte ein Sprecher des Niedersächsischen Innenministeriums mit. Die vierte Welle der Corona-Pandemie schwäche sich aktuell zwar etwas