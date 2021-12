Höhere Warnstufe landesweit: Verschärfungen in zwei Regionen

Eine FFP2-Maske liegt auf einem Leuchttisch.

Frank Rumpenhorst/dpa/Illustration

Hannover. Von Freitag an gelten auch in den beiden verbleibenden Regionen Niedersachsens verschärfte Corona-Maßnahmen.

Das betrifft den Landkreis Heidekreis sowie die Stadt Wilhelmshaven, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Hannover mitteilte. Hintergrund sei, dass die Zahl der Hospitalisierung sowie Intensivbettenbelegung die in der Corona-Veror