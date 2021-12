Ein Leuchtschild hängt an der Fassade eines Hotels.

Hannover. In einem Hotel mit fensterlosen Mini-Zimmern in Hannover dürfen die Gäste nur höchstens drei Tage am Stück übernachten.

Dies hatte die Landeshauptstadt festgelegt, die Klage des Betreibers des sogenannten Boxhotels dagegen hat das Verwaltungsgericht am Mittwoch weitestgehend abgewiesen. Nach Auffassung der klagenden Firma geht es um ein besonderes Erlebnis,