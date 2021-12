Wolfsburgs Lukas Nmecha jubelt nach seinem Tor.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss mehrere Wochen auf Stürmer Lukas Nmecha verzichten.

Wie der Club am Mittwoch mitteilte, hat er sich im Spiel gegen den 1. FC Köln eine schwere Knöchelverletzung im rechten Fuß zugezogen. Der 23-Jährige hatte sich in einem Zweikampf mit Benno Schmitz verletzt und musste in der 65. Minute aus