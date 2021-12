Hospitalisierung in Niedersachsen leicht gestiegen

FFP2-Masken mit CE-Zertifizierung liegen auf einem Tisch.

Rolf Vennenbernd/dpa/Illustration

Hannover. Trotz eines sinkenden Infektionsgeschehens haben die coronabedingten Krankenhauseinweisungen in Niedersachsen zugenommen.

Der für die Bewertung der Pandemie-Situation maßgebliche Hospitalisierungsindex lag nach Angaben des Landesgesundheitsamtes am Mittwoch bei 6,4, nachdem er am Dienstag noch bei 6,3 gelegen hatte. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen auf