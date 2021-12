Eine Arzthelferin hält eine Ampulle mit dem Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer in der Hand.

Lennart Preiss/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Impfkampagne gegen Corona soll in Niedersachsen auch zwischen den Jahren weitergehen.

„Eine Impf- und Testruhe wird es in Niedersachsen nicht geben“, kündigte Gesundheitsministerin Daniela Behrens am Mittwoch im Landtag in Hannover an. In fast allen Kommunen werde es vor dem Jahreswechsel weiterhin Angebote der mobilen Impf